Mardin 1969 Spor Başkanı Aşar, ligde namağlup iki takımdan biri olduklarını açıkladı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor Başkanı Aşar, ligde namağlup iki takımdan biri olduklarını açıkladı

Mardin 1969 Spor Başkanı Aşar, ligde namağlup iki takımdan biri olduklarını açıkladı
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Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, basın toplantısında 1'inci Lig'de namağlup iki takımdan biri olduklarını söyledi. Aşar, teknik ekibin özverisiyle hayal ettikleri kadroyu kurduklarını belirterek, takımı 1'inci Lig'de ve Süper Lig'de kalıcı hale getirmek istediklerini ifade etti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, "1'inci Lig'de oynayan futbolcuları buraya getirmek büyük çaba gerektirdi. Teknik ekibimiz bu süreçte büyük bir özveri ortaya koydu ve önemli karakterler gösterdi. Hayal ettiğimiz bir kadro oluşturdular. Şu anda ligde namağlup iki takımdan biriyiz. Bu başarıda onların büyük emeği var" dedi.

Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, kulübün basın sözcüsü Kadir Üründü ile beraber basın toplantısı düzenledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aşar, uzun bir süre sonra yeniden 1'inci Lig'e çıkarak sıkıntılı dönemleri geride bıraktıklarını söyledi. 1'inci Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Aşar, "Bir daha alt liglere düşmemek, Mardin 1969 Spor'u 1'inci Lig'de ve Süper Lig'de kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bu kısa sürede olacak bir şey değil. Sonuçta şehir olarak, tesis olarak, altyapı olarak, taraftar olarak, yönetim olarak ve takım olarak birçok açıdan yeniyiz. Bunun için mücadelemiz ve girişimlerimiz devam ediyor" dedi.

'HAYAL ETTİĞİMİZ BİR KADRO OLUŞTURDULAR'

Transfer dönemini verimli geçirdiklerine inandığını ifade eden Aşar, teknik direktör Ahmet Cingöz ve teknik sorumlulara teşekkür ederek, "Bu ligde yeni bir takımız. Şehir olarak yeniyiz. 1'inci Lig'de oynayan futbolcuları buraya getirmek büyük çaba gerektirdi. Teknik ekibimiz bu süreçte büyük bir özveri ortaya koydu ve önemli karakterler gösterdi. Hayal ettiğimiz bir kadro oluşturdular. Şu anda ligde namağlup iki takımdan biriyiz. Bu başarıda onların büyük emeği var. Çünkü tamamen yeni olduğumuz bir ligde böyle bir kadro oluşturmak kolay değil. Futbolcuları titizlikle izleyerek transfer ettiler. İzlemedikleri hiçbir oyuncuyu buraya getirmediler. Bu şehrin parasını boşa harcamamak için büyük bir özveriyle çalıştılar" diye konuştu.

Kulübün basın sözcüsü Kadir Üründü ise, 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren bir takım olmanın getirdiği sorumluluğu taşıdıklarını söyledi. Birlik ve beraberlik içerisinde başarılarını şampiyonlukla taçlandırmak istediklerini kaydeden Üründü, "Bu şehirdeki aidiyeti Mardin spor çatısı altında bütünleştirip Mardin 1969 spor sevgisini şehrin geneline yaymak ve aynı duygular içerisinde buluşmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor Başkanı Aşar, ligde namağlup iki takımdan biri olduklarını açıkladı - Son Dakika

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