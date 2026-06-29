Mardin 1969 Spor, Bolu\'da Kampa Girdi

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

Gerede ilçesi Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde kamp çalışmalarına başlayan kırmızı-lacivertli ekip, Teknik Direktör Ahmet Cingöz yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Yeni sezon öncesi güç depolayacak olan takımda, uygulanan günde çift antrenman programının ilk çalışmasına 30 futbolcu katıldı. Teknik heyet gözetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Futbolcular idmanın basına açık olan bölümünün ardından kondisyon, istasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde takımın fiziksel dayanıklılığını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Mardin 1969 Spor, Gerede kampındaki hazırlıklarını 10 Temmuz tarihine kadar günde çift idmanla sürdürecek. - BOLU