Mardin 1969 Spor, Bursaspor maçı öncesi taktik ağırlıklı antrenman yaptı

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Artuklu Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, idmanın ilk bölümünde açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Isınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma üzerinde durdu. Teknik direktör Petev, oyuncularına maçın oyun planına ilişkin çeşitli uyarılarda bulunurken antrenman taktik çalışmanın ardından tamamlandı.