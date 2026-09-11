Mardin 1969 Spor, Iğdır FK deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, Iğdır FK deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor

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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Takım, Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda yaptığı idmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idmana futbolcular, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Iğdır FK deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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