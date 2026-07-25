Mardin 1969 Spor İki Oyuncusuyla Vedalaştı

1'inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen sol kanat oyuncuları Mert Miraç Altıntaş (24) ve Şener Kaya (23) ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda elde edilen tarihi başarıda emeği sol kanat oyuncuları Mert Miraç Altıntaş ve Şener Kaya'ya teşekkür edilerek, formayı giydikleri süre boyunca ortaya koydukları mücadele, özveri ve takıma sağladıkları katkının kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Kulüp tarafından yapılan veda paylaşımında, "Kulübümüze verdiğiniz emekler için teşekkür ediyor, kariyerinizin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz" denildi.