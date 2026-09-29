Mardin 1969 Spor, Ivaylo Petev ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu

Mardin 1969 Spor, Ivaylo Petev ile prensip anlaşmasına vardığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ivaylo Petev ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Kulüp açıklamasında, Bulgaristan ve Bosna-Hersek A Milli takımlarında görev yapan Petev'in lig şampiyonlukları ve UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle camiaya katkı sağlayacağı belirtildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ivaylo Petev ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Bulgaristan ve Bosna-Hersek A Milli takımlarının yanı sıra önemli kulüplerde görev yapan Petev'in, lig şampiyonlukları yaşadığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde mücadele ettiği belirtildi. Açıklamada, "Uluslararası tecrübesi ve kariyerindeki başarılarıyla kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Ivaylo Petev ve ekibine hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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