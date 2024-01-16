 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu maçının hazırlıklarına başladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu Spor maçının hazırlıklarına başladı. Takım, antrenmanlarını teknik direktör Ender Alkan yönetiminde gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Serkan Köse ise düz koşularını sürdürdü. Mardin 1969 Spor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu maçının hazırlıklarına başladı
16.01.2024 - 18:48,  Güncelleme: 18:50
Abone Ol

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, deplasmanda oynayacağı Karabük İdmanyurdu Spor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devreyi 18 puanla 8'inci sırada tamamlayan Mardin 1969 Spor, ligin 16'ncı haftasında konuk olacağı Karabük İdmanyurdu Spor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ender Alkan yönetiminde 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk çalışması yapan sporcular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı. Öte yandan dizindeki sakatlığı geçen Serkan Köse, takımdan ayrı düz koşularını sürdürdü. Kırmızı lacivertliler, 21 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Karabük İdmanyurdu Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Karabük, Mardin, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti

Son Dakika
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59 Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 19:16:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement