TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, sol bek oyuncusu Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki Yardımcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Nafican Yardımcı'ya Mardin 1969 Spor'umuzda üstün başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Mardin 1969 Spor, Nafican Yardımcı’yı Transfer Etti - Son Dakika
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