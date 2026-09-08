Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Albayrak: Bodrum FK galibiyeti bizi sevindirdi - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Albayrak: Bodrum FK galibiyeti bizi sevindirdi

Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Albayrak: Bodrum FK galibiyeti bizi sevindirdi
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Mardin 1969 Spor, evinde Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Teknik Sorumlu Fatih Serkan Albayrak, hak ettikleri galibiyeti aldıklarını ve üç puanın kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Bodrum FK karşısında alınan galibiyet sonrası, "İçeride seyircimizle beraber bir galibiyet istiyorduk. Bugünkü galibiyeti de kazandık. Üç puan bizi çok sevindirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Mardin 1969 Spor, evinde karşılaştığı Bodrum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Son haftalarda yaşanan dört puanlık kayba dikkat çeken Albayrak, "İyi oynadığımız, galibiyetleri hak ettiğimiz müsabakalarda hak ettiğimiz dört puanı alamamıştık. İçeride seyircimizle beraber bir galibiyet istiyorduk. Bugünkü galibiyeti de kazandık. Üç puan bizi çok sevindirdi" dedi.

"Bodrumspor oyunumuzu bozmayı hedefledi"

Bodrum FK'nın karşılaşmaya savunma ağırlıklı bir kadroyla çıktığını ifade eden Albayrak, rakibin temel amacının Mardin 1969 Spor'un oyununu bozmak olduğunu belirtti. Teknik Sorumlu Albayrak, "Bodrumspor'un son üç maçta hiç gol yemediğini biliyorduk. Maçtan önce kadrolarını gördüğümüzde dört savunma ve altı orta saha oyuncusuyla sahada olduklarını gördük. Tamamen bizim oyunumuzu bozmak ve durdurmayı amaçlayan bir Bodrumspor vardı. Bunu hedeflemişler. Gerçekten de bunda biraz başarılı oldular. Oyunun ritmini tutmada zaman zaman sıkıntı yaşadık" ifadelerini kullandı.

"Pozisyon üstünlüğü tamamen bizdeydi"

Topa sahip olma konusunda rakibin üstün olduğunu ancak pozisyon üretme açısından kendilerinin daha etkili olduğunu vurgulayan Teknik Sorumlu Albayrak, Mardin 1969 Spor'un yaklaşık 10 şut çektiğini, Bodrum FK'nın ise yalnızca iki isabetsiz şutunun bulunduğunu söyledi.

Albayrak, "Topun hakimiyeti her ne kadar Bodrumspor'da olsa da pozisyon üstünlüğümüz tamamen bizdeydi. Yaklaşık 10'a yakın şutumuz var. Rakibin ise iki tane isabetsiz şutu var." dedi.

"1-0 her zaman tehlikeli bir skor"

Karşılaşmanın 1-0 devam ettiği bölümde rakibin bulabileceği muhtemel bir golün maçın seyrini değiştirebileceğini belirten Teknik Sorumlu Albayrak, önceki haftalarda yaşanan puan kayıplarından da ders çıkardıklarını söyledi. Albayrak, "1-0 her zaman tehlikeli. Her an gol yiyebilirsiniz ve nasıl gol yiyeceğiniz belli olmayabilir. Önceki haftalardan bunun deneyimini yaşadık. Berabere bitebiliyordu ve puan kaybımız olabiliyordu. Ancak iyi yoldayız" şeklinde konuştu.

"Daha da iyi olmayı hedefliyoruz"

Oyuncularının karakter ve oyun anlayışı açısından her hafta gelişim gösterdiğini ifade eden Albayrak, takım olarak önemli bir bütünlük yakaladıklarını dile getirdi. Albayrak sözlerini şöyle sonlandırdı: "Oyuncularımız her hafta söylüyoruz; gerçekten karakter olarak, kişilik olarak, oyun olarak kendilerini maça tamamen veriyorlar. Bir ekip olarak tam bir ekip olduk. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Daha da iyi olmayı hedefliyoruz ve daha da iyi olacağız inşallah. Bundan sonraki maçları da galip gelerek tamamlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Trendyol, Bodrum, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Albayrak: Bodrum FK galibiyeti bizi sevindirdi - Son Dakika

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