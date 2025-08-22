Mardin\'de İki Yeni Futbol Sahası Yapımına Başlandı

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, iki yeni futbol sahasının yapımına başlandı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spor altyapısını güçlendirmek ve profesyonel ile amatör futbol kulüplerine destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Artuklu ilçesi Hamzabey bölgesinde iki yeni futbol sahasının yapımına başlandı. Projeye göre bir saha doğal çim, diğer saha ise sentetik yüzeyli olacak.

Uluslararası standartlarda ve UEFA kriterlerine uygun inşa edilecek sahalar, gençlerin modern, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmasına imkan tanıyacak.

Modern altyapıya sahip sahalar, amatör ve profesyonel sporcuların yanı sıra turnuva ve organizasyonlara da ev sahipliği yapacak şekilde inşa edilecek. Yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. - MARDİN