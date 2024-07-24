Marek Hamsik, Trabzonspor'u ziyaret etti - Son Dakika
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Marek Hamsik, Trabzonspor'u ziyaret etti

Marek Hamsik, Trabzonspor\'u ziyaret etti

Trabzonspor'un eski futbolcusu Marek Hamsik, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Slovakya'da Ruzemberok ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde takımı ziyaret etti. Hamsik, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla görüşerek başarı dileklerini iletti. Ziyaret sonunda Hamsik'e yeni sezon forma hediye edildi.

24.07.2024 23:15
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Trabzonspor'un eski futbolcusu Marek Hamsik, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda deplasmanda oynanacak olan Ruzemberok maçı öncesi bordo-mavili takımı ziyaret etti.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Marek Hamsik, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Slovakya'da Ruzemberok ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde takımı ziyaret etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcularla görüşen Hamsik, yarın oynanacak olan Ruzemberok maçında bordo-mavililere başarı dileklerini iletti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tekrar onunla burada olmak, onun memleketinde olmak bizim için çok güzel bir duygu. İki sene her şeyiyle bize çok örnek oldu. Uzun süre sonra gelen şampiyonlukta çok büyük katkısı var. Gençlere çok doğru örnek oldu. Ben antrenörlük teklif ettim. O, evden çok uzakta devam etmek istemedi. Dostluğumuz ve burayla olan ilişkisi devam edecek. O yüzden tekrar buraya geldiği ve bizi ziyaret ettiği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Slovak oyuncu Marek Hamsik ise Trabzonspor'un her zaman hatıralarında yer alacağını ifade ederek, "Hocanın güzel sözleri için teşekkür ederim. Trabzonspor her zaman hatıralarımda olacak. Hem yarın için hem de yeni sezon için başarılar diliyorum" dedi.

Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır ise, "Marek'in şampiyonluk senesinde bize çok katkıları oldu. Profesyonel olarak ondan çok şey öğrendik. Her zaman takım için sahada elinden gelenin en iyisini yaptı. Bize kattıkları için teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.

Ziyaret sonunda teknik direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır tarafından Marek Hamsik'e isminin yazılı olduğu yeni sezon bordo-mavi forma hediye edildi.

Kaynak: DHA

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