2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprint kategorisinde Norveçli Maren Kirkeeide, altın madalya kazandı.
İtalya'daki organizasyonun 8. gününde biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprint yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.
Maren Kirkeeide, 20 dakika 40.8 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Bu kategoride Fransız sporcular, podyumu tamamladı. Oceane Michelon, 3.8 saniye saniye geride gümüş, Lou Jeanmonnot ise 23.7 saniye farkla bronz madalya aldı.
