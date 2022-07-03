Maria, Bouzkova ve Niemeier, Wimbledon'da son 8'e kaldı - Son Dakika
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Maria, Bouzkova ve Niemeier, Wimbledon'da son 8'e kaldı

03.07.2022 18:16
Maria, Bouzkova ve Niemeier, Wimbledon'da son 8'e kaldı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'daki tek kadınlar maçlarında Tatjana Maria, Marie Bouzkova ve Jule Niemeier, çeyrek finale çıktı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'daki tek kadınlar maçlarında Tatjana Maria, Marie Bouzkova ve Jule Niemeier, çeyrek finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. gün karşılaşmaları başladı. Merkez korttaki maçlar öncesi kortun 100. yıl dönümü kutlandı. Törene, Wimbledon'ı teklerde kazanan birçok isim katıldı.

Kadınlarda 12 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko 4. turda elendi. Dünya 103 numarası Tatjana Maria, Ostapenko'yu 2-1 (5-7, 7-5, 7-5) yendi.

Klasmanın 66. basamağındaki Marie Bouzkova, dünya 55'incisi Caroline Garcia'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Wimbledon'daki ilk ana tablo deneyimini yaşayan dünya 97 numarası Jule Niemeier ise klasmanın 109. sırasındaki Heather Watson karşısında sahadan 2-0 (6-2, 6-4) galip ayrıldı.

Böylece Maria, Bouzkova ve Niemeier, kariyerlerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

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Kaynak: AA

Wimbledon, England, Londra, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maria, Bouzkova ve Niemeier, Wimbledon'da son 8'e kaldı - Son Dakika

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