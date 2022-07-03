Böylece Maria, Bouzkova ve Niemeier, kariyerlerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Maria, Bouzkova ve Niemeier, Wimbledon'da son 8'e kaldı - Son Dakika

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