İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, son olarak Adana Demirspor forması giyen deneyimli futbolcu, Mario Balotelli için geriye sayıma geçti. İtalyan ekibi, 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladı. Balotelli, Genoa'ya sezon sonuna kadar imza atacak.
Adana'daki ikinci serüvenini 1 Temmuz'da noktalayan İtalyan forvet, ülkesine geri döndü. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Balotelli, Genoa ile anlaşma sağladı. Haberde tecrübeli golcünün sözleşmesinin sezon sonuna kadar olacağı vurgulandı.
Yine haberde Balotelli'nin maaşının 250-300 bin euro arasında olacağı ve oyuncunun sözleşmesinde performans bonuslarının da yer aldığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Mario Balotelli, Serie A'ya geri döndü - Son Dakika
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