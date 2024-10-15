Mario Balotelli, Serie A'ya geri döndü - Son Dakika
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Mario Balotelli, Serie A'ya geri döndü

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Serie A'ya geri dönen Mario Balotelli'nin yeni takımı ve maaşı belli oldu. Son olarak Adana Demirspor forması giyen deneyimli futbolcu, İtalyan ekibi Genoa ile anlaşma sağladı. Balotelli'nin sözleşmesinin sezon sonuna kadar olacağı ve maaşının 250-300 bin euro arasında olacağı belirtildi.

15.10.2024 15:49  Güncelleme: 16:11
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İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, son olarak Adana Demirspor forması giyen deneyimli futbolcu, Mario Balotelli için geriye sayıma geçti. İtalyan ekibi, 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladı. Balotelli, Genoa'ya sezon sonuna kadar imza atacak.

Adana'daki ikinci serüvenini 1 Temmuz'da noktalayan İtalyan forvet, ülkesine geri döndü. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Balotelli, Genoa ile anlaşma sağladı. Haberde tecrübeli golcünün sözleşmesinin sezon sonuna kadar olacağı vurgulandı.

250-300 BİN EURO MAAŞ ALACAK

Yine haberde Balotelli'nin maaşının 250-300 bin euro arasında olacağı ve oyuncunun sözleşmesinde performans bonuslarının da yer aldığı belirtildi.

Mario Balotelli, Serie A\'ya geri döndü

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Son Dakika Spor Mario Balotelli, Serie A'ya geri döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Resul Alsan:
    kendi yiyip bitiren bir serseri 5 1 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Futbolda disiplin ahlak olmazsa gerisi gazel havası. 1 1 Yanıtla
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