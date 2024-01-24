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Marius Sumudica: 'Bugün önemli bir puan kazandık' - Son Dakika
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Marius Sumudica: 'Bugün önemli bir puan kazandık'

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Bugün önemli bir puan kazandık' dedi. Sumudica, eksiklerine rağmen takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve gelecek maçlara odaklanacaklarını söyledi. Ayrıca, yeni transferler ve transfer çalışmaları hakkında da konuşan Sumudica, bir forvet ve orta saha oyuncusu daha almak istediklerini ifade etti.

Marius Sumudica: \'Bugün önemli bir puan kazandık\'
24.01.2024 - 20:48,  Güncelleme: 20:51
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- Marius Sumudica: "Bugün önemli bir puan kazandık"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 biten Konyaspor maçının ardından, "Bugün önemli bir puan kazandık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Sumudica, "Bugün önemli bir puan kazandık. Kadromuzda ilk 11 oynayan 4 oyuncudan yoksun çıktık maça. Maxim, Acosta, Gradel, Bikel gibi eksiklerimiz

vardı. Önemli eksiklerimiz vardı. O yüzden önemli bir puan aldık. Bu puanla Konyaspor'u altımıza aldık. Göreve geldiğimizde bu takımın puanı yoktu. Şuan 23 puandayız. Ligin ikinci yarısındaki maçlara 2 puan alarak başladık. Bu bizim için kötü sayılmaz. Kadromuzdaki eksikler döndükten sonra biz önümüzdeki maçlara odaklanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bir forvet ve orta saha daha almak istiyoruz"

Yeni transferlerden Acosta'nın sakatlığı ve transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Sumudica, "Acosta buraya geldiğinde bir sakatlığı yoktu. Burada sağlık kontrollerinden de geçti. 10 yıldır sakatlık yaşamayan bir futbolcuydu ama burada sakatlandı. Bir iki transfer daha yapmaya çalışacağız. Bir forvet ve orta saha daha almak istiyoruz. Ama bunları hemen yapsak da Galatasaray maçını kazanacağımızın garantisi yok. Bu ekonomik şartlarda transfer yapmak kolay değil. En iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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