Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren PSV Eindhoven, sürpriz bir transfere imza attı.
PSV Eindhoven, AZ Alkmaar forması giyen Ruben van Bommel'i kadrosuna kattı. Ruben van Bommel, böylece babası Mark van Bommel'in efsanesi olduğu PSV Eindhoven'a imza atarak onun izinden yürümeye devam etti. Genç van Bommel, PSV'ye 15.8 milyon euro karşılığında transfer oldu ve Hollanda ekibinin tarihindeki en pahalı transferi oldu.
Geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar ile 33 maça çıkan 20 yaşındaki yıldız isim, bu maçlarda 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Mark van Bommel'in Oğlu Ruben, babasının efsane olduğu kulübe imza attı - Son Dakika
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