Marko Pecarski Yeniden Denizli Basket\'te

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, yeni sezon öncesi uzun rotasyonuna Sırp oyuncu Marko Pecarski'yi dahil etti. Kariyerinde daha önce 2023-24 sezonunda da Denizli ekibinde forma giyen 26 yaşında, 2.08 boyundaki Pecarski 2 yıl sonra takıma döndü. 2018 FIBA Avrupa U18 Şampiyonası'nda Sırbistan ile şampiyonluğa ulaşan oyuncu, turnuvanın MVP'si seçilmişti. Türkiye'de daha önce Darüşşafaka'da da oynayan Pecarski geçen sezonu Yunanistan'ın AEK ekibinde geçirdi.