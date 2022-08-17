Türkiye Pirat Şampiyonası İznik Gölü'nde - Son Dakika
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Türkiye Pirat Şampiyonası İznik Gölü'nde

17.08.2022 11:05
Türkiye Pirat Şampiyonası İznik Gölü'nde

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde Türkiye Pirat Şampiyonası yapılacak.

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde Türkiye Pirat Şampiyonası yapılacak.

İznik Belediye Başkanlığı ve Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıfı Komitesi ortaklığında gerçekleşecek organizasyon 18 Ağustos Perşembe günü start alacak ve 21 Ağustos Pazar günü son bulacak.

Genel klasman, yerli sınıf ve gençler kategorisinde olmak üzere 40 tekne ile 80 sporcu İznik Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde kıyasıya bir yarış ortaya koyacaklar. İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek olan Türkiye Pirat Şampiyonası için tüm hazırlıklar tamamlandı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin beşinci, Marmara Bölgesi'nin en büyük gölüne sahip ilçemizde su sporları alanında yaptığımız girişimler meyvelerini veriyor. Yelken, yüzme, kürek, kano alanlarında açmış olduğumuz kurslardan çıkan gençlerimiz yine bu alanlarda ki takımlarımızda sporcu olarak birçok müsabakalara katılıyorlar ve önemli başarılar elde ediyorlar. Bugün de Yelken Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Pirat Sınıfı Türkiye Şampiyonası'nı ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Gerek ilçemizin ve İznik Gölü'nün tanıtımı ve gerek bu alanda sporcu yetiştirmemize destek sağlayacak olan bu organizasyonu önemli görüyoruz. Bu vesile ile Türkiye Pirat Şampiyonası müsabakalarında yarışacak olan tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

18-21 Ağustos tarihlerinde gün boyu gerçekleşecek müsabakaların ödül töreni 21 Ağustos Pazar günü 17.00'da gerçekleşecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

Marmara Bölgesi, İznik Gölü, Türkiye, İznik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Pirat Şampiyonası İznik Gölü'nde - Son Dakika

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