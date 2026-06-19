Marmaris, 2026 Sualtı Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Marmaris, 2026 Sualtı Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

19.06.2026 17:17
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Marmaris, 2026 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nın ev sahibi olacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesi, 2026 sezonunda gerçekleştirilecek Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun hazırlık çalışmaları kapsamında ilçeye gelen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Vekili Hakan Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Kutlu ve Genel Direktör İrfan Kara'dan oluşan heyet, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı da hazır bulundu.

Ziyarette, şampiyonanın koordinasyon süreci, yarışma sahalarının belirlenmesi, lojistik hazırlıklar ve ilçenin sualtı biyolojik çeşitliliğinin uluslararası arenada tanıtılmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Yerel idare ile federasyon arasında ön alıcı bir iş birliği modelinin kurulması amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"Marmaris deniz turizminin önemli bir merkezi"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, heyetle yaptığı görüşmede, ilçenin sualtı sporları, biyoçeşitlilik ve deniz turizmi açısından Akdeniz çanağındaki en stratejik merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Prestijli bir ulusal organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını dile getiren Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Marmaris, sadece doğal güzellikleri ve konaklama altyapısıyla değil, tescilli sualtı zenginlikleriyle de spor turizmi için çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Devletimizin makro kalkınma ve turizmi çeşitlendirme vizyonu doğrultusunda, bu şampiyonanın ilçemizde en üst düzey koordinasyonla ve başarıyla gerçekleştirilmesi için mülki idare olarak gerekli tüm kurumsal desteği sağlayacağız. Bu organizasyon, Marmaris'in mavi derinliklerinin ve çevre koruma bilincinin toplumsallaşmasına da önemli katkılar sunacaktır."

Şampiyonanın kesin takvimi ve yarışma kuralları sonra ilan edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Marmaris, 2026 Sualtı Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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