Marmaris'te düzenlenen MIYC Trio Cup yarışlarının 2. ayağı tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Marmaris'te düzenlenen MIYC Trio Cup yarışlarının 2. ayağı tamamlandı

Marmaris\'te düzenlenen MIYC Trio Cup yarışlarının 2. ayağı tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen MIYC Trio Cup yat yarışlarının 2. ayağı sona erdi. Yarışa Türkiye ve Rusya'dan toplam 9 yelkenli yat ve 27 sporcu katıldı. Yatlar, rüzgar beklerken antrenman turları attıktan sonra koy içinde yarışa başladı. Dereceye girenler, yarın yapılacak törende ödüllerini alacak. Kupanın 3. ayağı ise 5 Nisan'da gerçekleştirilecek.

01.03.2024 15:11  Güncelleme: 15:14
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "MIYC Trio Cup" yat yarışlarının 2. ayağı tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl ikinci kez düzenlediği yarışların 2. ayağına Türkiye'nin yanı sıra Rusya'dan 9 yelkenli yat ile 27 sporcu katıldı.

Netsel Marina'dan ayrılan yatlar bir süre rüzgar beklerken antrenman turları attı. Başhakem Ezgi Kayacı'nın rüzgara göre uygun parkuru belirlemesinin ardından koy içinde yarışa başlayan yatçılar, rüzgar ve rakipleriyle mücadele ederek bitişe geldi.

Dereceye girenlere ödülleri yarın kulüp bahçesinde gerçekleştirilecek törende verilecek.

Dört ayaktan oluşan kupanın üçüncü ayak yarışları 5 Nisan'da yapılacak.

Kupanın 2. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-1

1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

2- Farraway (Zafer Öznur)

3- Vakkorama (Cem Hakko)

IRC-2

1- M2 (Hasan Cıplak)

2- Aurora X (Burak Algon)

3- Auriga (Behlül Usluoğlu)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Marmaris'te düzenlenen MIYC Trio Cup yarışlarının 2. ayağı tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te düzenlenen MIYC Trio Cup yarışlarının 2. ayağı tamamlandı - Son Dakika
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