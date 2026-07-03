Marmaris'te Özel Sporcular Bocce Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Marmaris'te Özel Sporcular Bocce Müsabakaları Başladı

Marmaris\'te Özel Sporcular Bocce Müsabakaları Başladı
03.07.2026 00:07
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Muğla'da düzenlenen bocce müsabakalarına 300 özel sporcu katıldı, toplumsal katılım vurgulandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Özel Sporcular Bocce Müsabakaları başladı.

İçmeler KYK Yurdu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Sıfır Atık Vakfı ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyona, farklı illerden yaklaşık 300 özel sporcu, antrenör ve idareci katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, programın açılışında yaptığı konuşmada, toplumun her kesimine hitap eden bu tür spor müsabakalarının, vatandaşların sosyal ve kültürel hayata katılımının desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bocce sporunun engelli ve yaşlı bireylerin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağladığını belirten Çalışkan, "Bocce, olumlu sosyal etkileşimler yaşamaları, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmeleri, arkadaşlıklar kurmaları ve topluma aidiyet duygusunu geliştirmeleri için büyük bir fırsattır. Bocce, adeta Bakanlığımızın kurumsal bir spor branşı haline gelmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yürüttüğümüz tüm hizmetlerde nihai hedefimiz, tüm vatandaşların toplumsal yaşamda potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri ve bağımsız birer yaşam sürdürebilmeleridir." dedi.

Engelli memur sayısı 15 kat artırıldı

Bakanlığın engelli bireylere yönelik projelerini anlatan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızca engelli bireylerin ailesi veya yakınlarıyla birlikte insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarını sürdürebilmelerini hedefleyen evde bakım hizmetleri kapsamında şu anda yaklaşık 516 bin vatandaşımıza destek sağlıyoruz. Öte yandan engellilerin hem kamuda hem de özel sektörde istihdamlarında fırsat eşitliğinin sağlanması, hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla mevzuatta ve uygulamada önemli tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede ÖSYM işbirliğiyle uygulamaya konulan e-KPSS ile engellilerin niteliklerine uygun kadrolara atanmaları sağlanmıştır. Böylece 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısı, Nisan 2026 itibarıyla yaklaşık 82 bin 907 olarak 15 kat artırılmıştır."

Çalışkan, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına diğer bireylerle eşit şekilde katılımının sağlanmasında erişilebilirliğin en temel kriterlerden biri olduğunu ifade etti.

"Bir devleti devlet yapan milletini mutlu ettiğidir"

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu da bir devleti devlet yapan temel unsurun milletini, kadınını, çocuğunu, engellisini ve yaşlısını ne kadar mutlu ettiğiyle ölçüldüğünü dile getirdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise 20 yıl önce özel çocukların evlere kapatıldığını ve yok sayıldığına dikkati çekerek, "Bu çocuklardan bir şey olmaz' denilen çocuklar, imkan verildiği zaman tarihi başarılar kazanıyor. Yeter ki imkan verin." dedi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise özel sporcular ve aileleriyle birlikte Türkiye'de ve dünyada birçok ilki başarmak ve ortak projelerde buluşmak istediklerini söyledi.

Organizasyona katkı sunan iş insanlarına plaket verildi, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından gösteri sunuldu.

İlk gün derece elde eden sporculara ödülleri verildi.

Müsabakalar, 4 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Marmaris'te Özel Sporcular Bocce Müsabakaları Başladı - Son Dakika

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