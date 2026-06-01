Marmaris'te Yüzme Şampiyonası Hazırlıkları
Marmaris'te Yüzme Şampiyonası Hazırlıkları

01.06.2026 16:23
Marmaris'te 2026 Açık Su Yüzme Şampiyonası için hazırlık ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2026 Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası kapsamında düzenlenecek organizasyona yönelik hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede gerçekleştirilecek ulusal şampiyona öncesinde kurumlar arası işbirliği ve planlamalar ele alındı.

Toplantıda, yarışma parkuru ile deniz alanında alınacak emniyet tedbirleri ve kara alanında yürütülecek destek faaliyetleri detaylıca değerlendirildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı görüşmede, sporcuların, teknik ekiplerin ve vatandaşların güvenliği için uygulanacak önlemler ile lojistik ve operasyonel destek ihtiyaçları masaya yatırıldı.

"Marmaris'in tanıtımına önemli katkı sağlayacak"

Kaymakam Kaya, ulusal düzeyde gerçekleştirilecek şampiyonanın ilçenin tanıtımı açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Organizasyonun güvenli, düzenli ve başarılı bir şekilde tamamlanması için tüm kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmesinin önemine dikkati çeken Kaya, "Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek bu şampiyona, Marmaris'in tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır. Tüm kurumların eş güdümle çalışması, organizasyonun başarısı açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Marmaris, Güvenlik, Turizm, Spor, Son Dakika

