Marmaris Yat Marin MFK 2-0 Kazandı

19.04.2026 16:24
Marmaris Yat Marin MFK, Y. Çivril Belediyespor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta Marmaris Yat Marin MFK, ligin 24. haftasında sahasında ağırladığı Denizli ekibi Y. Çivril Belediyespor'u 2-0 yendi.

Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Furkan Bora Altıntaş, Muhammet Dağ, Arda Süzen yönetti.

Karşılaşma öncesinde Marmaris Yat Marin MFK kaptanı Cenk Özbey karşılaşmanın hakemlerine çiçek takdim etti.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda iki takımda gol bulamadı.

Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmanın 67. dakikasında Mehmetcan Fazlıoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Mehmetcan Fazlıoğlu'nun 90+7'nci dakikasındaki golüyle skor 2-0'a geldi.

Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmadan galip ayrılarak 49 puanla liderliğini sürdürdü.

Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, son haftaların zorlu geçtiğini, lider takım olarak rakiplerinin kendilerine karşı daha iştahla oynasalar da galip gelmeyi başardıklarını söyledi.

Marmaris Yat Marin MFK, ligin 25. haftasını bay olarak geçecek.

Kaynak: AA

