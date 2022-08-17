Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray bu sefer de rotayı Milli yıldız Cengiz Ünder'e çevirdi. Tudor'un Marsilya kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanıyor. Transferi gerçekleştirmek için bizzat Okan Buruk'un devreye girdiği öğrenildi.
Hırvat hocanın oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle satış listesine konulan 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray talip oldu.
Galatasaray, Cengiz'i satın alma opsiyonuyla beraber kiralamaya çalışıyor. Cengiz'in önceliği Avrupa'da kalmak oldu. Bu nedenle Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflere ağırlık vermeyi düşünüyor. Öte yandan milli yıldız Cengiz Ünder, Galatasaray'ın ilgisine karşı ise kayıtsız değil.
Cengiz Ünder'le, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir görüntülü telefon konuşması yapacağı öğrenildi. Okan hocanın bu görüşmede Cengiz'i Galatasaray'a gelmeye ikna etmeye çalışacağı belirtildi.
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