Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi

Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak

17.08.2022 11:48

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Marsilya'da teknik direktör Tudor'un planları arasında yer almayan Cengiz Ünder ile görüşme yapacağı ifade edildi. Okan Buruk, yıldız futbolcuyu Galatasaray'a transfer olması için ikna etmeye uğraşacak.

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray bu sefer de rotayı Milli yıldız Cengiz Ünder'e çevirdi. Tudor'un Marsilya kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanıyor. Transferi gerçekleştirmek için bizzat Okan Buruk'un devreye girdiği öğrenildi.

GALATASARAY MİLLİ YILDIZA TALİP

Hırvat hocanın oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle satış listesine konulan 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray talip oldu.

MİLLİ YILDIZIN ÖNCELİĞİ AVRUPA

Galatasaray, Cengiz'i satın alma opsiyonuyla beraber kiralamaya çalışıyor. Cengiz'in önceliği Avrupa'da kalmak oldu. Bu nedenle Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflere ağırlık vermeyi düşünüyor. Öte yandan milli yıldız Cengiz Ünder, Galatasaray'ın ilgisine karşı ise kayıtsız değil.

OKAN BURUK'TAN İKNA TELEFONU

Cengiz Ünder'le, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir görüntülü telefon konuşması yapacağı öğrenildi. Okan hocanın bu görüşmede Cengiz'i Galatasaray'a gelmeye ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

YORUMLAR
500
Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi

Twitter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak - Son Dakika


Son Dakika
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 12:34:18. #1.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement