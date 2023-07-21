Marsilya Takımı Kaptanı Payet Takımdan Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Marsilya Takımı Kaptanı Payet Takımdan Ayrıldı

21.07.2023 22:45

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, 2016/2017 sezonundan beri kadrosunda bulundurduğu ve takım kaptanlığı yapan Payet'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Payet, kulübün futbolu bırakmasını teklif ettiğini ancak hala futbola devam etmek istediğini belirtti. Marsilya formasıyla 326 maça çıkan Payet, 78 gol atarken 95 de asist kaydetti.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, 2016/2017 sezonundan beri kadrosunda bulundurduğu ve takım kaptanlığı yapan Payet'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

"FUTBOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Kendisine basın toplantısı düzenlenen Payet, açıklamasında, "Kulüp futbolu bırakmamı teklif etti. Antrenman başlamadan önce biraz tartıştık. Başkan dürüst olma meziyetine sahip bir insan. Bu benden beklenen bir şey değildi. Benim için en iyi çözüm, kulübün kararını kabul etmektir. Marsilya bana oynamamamı, futbolculuğu bırakmamı ve kulüpte görev almamı teklif etti ama hala bu oyuna verecek enerjim var. Futbola devam etmek istiyorum. Futboldan sadece tekrar zevk almak istiyorum" dedi.

173 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Marsilya formasıyla toplamda 326 maça çıkan Payet, söz konusu mücadelelerde 78 gol atarken 95 de asist kaydetti.

İşte kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajı;

YORUMLAR
500

Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marsilya Takımı Kaptanı Payet Takımdan Ayrıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:36 Marsilya Takımı Kaptanı Payet Takımdan Ayrıldı
22:32 Gözyaşları sel oldu! Dimitri Payet, Marsilya'ya veda etti
22:01 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanmak için mahkemeye başvurdu iddiası
21:56 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanmak için mahkemeye başvurdu iddiası
21:28 Galatasaray, Mathias Ross'u Nijmegen'e kiraladı
21:24 Yabancı kontenjanında bir kişilik yer açıldı! Galatasaray, Mathias Ross'u resmen kiraladı
21:23 Erzincan'da sendika temsilcileri arasında hastanede kavga çıktı
21:21 Erzincan'da hastanede sendika temsilcileri arasında kavga çıktı! Kameralara anbean yansıdı
21:12 Trafik Polisinin Duygusal Konuşması Herkesi Duygulandırdı
21:07 Herkes ceza yazmasını bekledi ama trafik polisinin gence yaptığı konuşma herkesi duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 22:52:03. #1.12#
SON DAKİKA: Marsilya Takımı Kaptanı Payet Takımdan Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement