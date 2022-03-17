Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı - Son Dakika
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Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı

17.03.2022 09:18

- Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı Bitlis'te mart ayında son 35 yılın en fazla karının yağması nedeniyle kayak sezonu yaklaşık bir ay uzadı.

- Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı

BİTLİS - Bitlis'te mart ayında son 35 yılın en fazla karının yağması nedeniyle kayak sezonu yaklaşık bir ay uzadı.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te, mart ayında beklenmedik bir şekilde yaklaşık 3 metre yağan kar kayakçıları memnun etti. Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı her kesimi olumsuz yönde etkilerken, bu duruma kayak sporunu yapanlar bir hayli sevindi. Mart ayında yağan kar nedeniyle nisan ayının ortalarına kadar kayak yapılması planlanan Bitlis'teki 2 kayak pistinde vatandaşlar için hazırlıklar yapılıyor.

Erzurum'daki Türkiye şampiyonasına katılacak olan kayaklı koşu sporcuları El Aman Kayak Tesisinde antrenmanlarını sürdürüyor. Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan El Aman Hanı Kayak Merkezinde eksi 15 ile 17 derecede hazırlıklarını sürdüren kayakçılar, Erzurum'daki yarışlardan madalyalar kazanarak Bitlis'i en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorlar. Erzurum'da düzenlenecek olan yarışlara hazırlanan Bitlisli sporcular, 2022 sezonunu birçok madalya kazanarak kapattıklarını, ancak her geçen gün kayaklı koşu sporcularının da arttığını belirttiler.

Çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Kayaklı Koşu Antrenörü Sedat Doymaz, bu yıl başarılı bir sezon geçirdiklerini, mart ayında yağan karın en fazla kayakçıları sevindirdiğini belirtti. Doymaz, "Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 2021-2022 dönemi kış sezonu 2-4 Mart tarihlerinde yapılan yarışlarla sona ermişti. Bu sezonda 4 turnuvaya katılarak 26 madalya ile başarılı bir sezon geçirdik. 25-27 Mart 2022 tarihleri arasında Bolu Gerede'de yapılacak olan Balkan yarışlarında ilimizi ve ülkemizi Murat Elkatmış adlı sporcumuz temsil edecek. Ayrıca 20-25 Mart 2022 tarihleri arasında Finlandiya'da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivalinde yıldızlar kategorisinde ilimizi ve ülkemizi Barış Oduncu adlı sporcumuz temsil edecek. Güzel bir sezon geçirdik. Mart ayında beklenmedik bir kar yağışı aldık. Sezonumuzu uzattık. Güzel oldu. Yaklaşık 40-50 yeni sporcumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar bitene kadar antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Kayaklı koşuya her geçen gün rağbet artıyor. Güzel başarılar elde ediyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Katılacakları yarışlarda da başarılar diliyorum" dedi.

Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı
Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı

YORUMLAR
500
KARTALKAYA'DA MART AYINDA 3 METRE KARDA KAYAK KEYFİ KARTALKAYA'DA MART AYINDA 3 METRE KARDA KAYAK KEYFİ Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı - Son Dakika


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