Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları Sivas'ta sürüyor - Son Dakika
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Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları Sivas'ta sürüyor

26.03.2022 15:47
Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları Sivas'ta sürüyor

Sivas'ta 65 takımın katılımı ile yapılan "Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları" devam ediyor.

Sivas'ta 65 takımın katılımı ile yapılan "Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları" devam ediyor.

Masa Tenisi Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan "Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları" sürüyor.

Taha Akgül Spor Salonu ve Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda gerçekleştirilen masa tenisi terfi müsabakalarına 32 kadın takım ve 33 erkek takım katılım sağladı. Yüzlerce sporcunun yer aldığı masa tenisi terfi müsabakalarında takımlar rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Masa Tenisi müsabakalarını yakında takip eden Sivas Valisi Salih Ayhan ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'ta sporculara başarılar diledi.

Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen müsabakalar, yarın sona erecek. - SİVAS

Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları Sivas'ta sürüyor
Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları Sivas'ta sürüyor
Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları Sivas'ta sürüyor
Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları Sivas'ta sürüyor
Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları Sivas'ta sürüyor
Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları Sivas'ta sürüyor

YORUMLAR
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Mecnun Otyakmaz, Taha Akgül, gençlik, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları Sivas'ta sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Masa tenisi 1. ve 2. lig terfi müsabakaları Sivas'ta sürüyor - Son Dakika
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