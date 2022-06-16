Analig müsabakalarına: Kırşehir, Ankara , Kayseri , Yozgat , Aksaray , Niğde , Konya , Sivas , Nevşehir , Kırıkkale ve Çankırı illerinden gelen sporcular katılacak. Grup müsabakaları ise Artvin , Düzce , Gaziantep , Kahramanmaraş , Kırklareli , Uşak ve Van olmak üzere sekiz ilde yapılacak. Müsabakalarda toplamda 28 uluslararası, ulusal ve il hakemleri görev alacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Gazi Yıldırım, Kırşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Masa Tenisi Analig yarışmaları Kırşehir'de yapılacak - Son Dakika

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