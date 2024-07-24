Spor

Masa Tenisi Minik-Küçük Milli Takım Kampı Konya'da devam ediyor.Milli takım kampına Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden bir sporcu ve bir antrenör katıldı.

Konya'da devam eden ve 31 Temmuz'da tamamlanacak olan Masa Tenisi Minik-Küçük Milli Takım Kampı'na Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcularından Deniz Berra Bayram ve antrenör Bayram Ali Polat davet edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Deniz Berra Bayram ve Milli Takım Antrenörü Bayram Ali Polat'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ