Masal Özgü Koyuncu, Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası\'nda birinci oldu

İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü sporcusu Masal Özgü Koyuncu, Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre, 100 metre ve 200 metre çift palet branşında birinci oldu.
İstanbul'da 13-15 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası'nda Masal Özgü Koyuncu 50 metre, 100 metre ve 200 metre çift palet branşında 'Açık Yaş' kategorisinde şampiyon oldu. Masal Özgü, 51: 58'lik derecesi ile 100 metrede kendi rekorunu egale ederken, 23.43'lük derecesi ile 50 metre çift palette Türkiye rekorunu kırdı. - İSTANBUL
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Son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kastamonuspor, hafta sonu 68 Aksaray Belediyespor maçına hazırlanıyor. Liderlik mücadelesi veren takım, rakiplerinin puan kaybetmesini hedefliyor.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Süperpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlar, 4 gün boyunca devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sırasında rahatsızlanan ve hastanede vefat eden 62 yaşındaki Selçuk Tuncer, Alanya'da toprağa verildi. Tuncer'in cenazesi Gürses Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Odunpazarı Belediyesi, Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile Eskişehirspor tesisleri içerisinde bulunan futbol sahası ve yeşil alanların çimlerini biçerek bakım çalışması gerçekleştirdi.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde puanların birbirlerine yakın olduğu için odaklanmalarına devam etmeleri gerektiğini belirtti. Gisdol, takımın performansından memnun olduğunu ve aynı ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından gerçekleştirilen 12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Organizasyonda 9 ülkeden 389 sporcu mücadele ediyor. Yarışlar, 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.
Eskişehirspor, teknik direktör ve sportif direktörün istifasının ardından Önder Karaveli'nin göreve gelmesiyle ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı için hazırlıklara başlayan takım, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için galibiyet hedefliyor.
Sakarya'da düzenlenecek olan Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor. 20 spor kulübünden 228 sporcu mücadele edecek ve 32 müsabaka gerçekleştirilecek. Şampiyona, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, takımının son haftalarda gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti. Gisdol, Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulunurken, takımının iç sahada ve deplasmanda iyi bir oyun sergilediğini söyledi. Ayrıca, lige verilecek aradan önce bir hazırlık maçı oynamayı planladıklarını da aktardı.
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