Masal Özgü Koyuncu, Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Masal Özgü Koyuncu, Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

Masal Özgü Koyuncu, Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası\'nda birinci oldu

İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü sporcusu Masal Özgü Koyuncu, İstanbul'da düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre, 100 metre ve 200 metre çift palet branşında birinci oldu. Koyuncu, 100 metrede kendi rekorunu egale ederken, 50 metre çift palette Türkiye rekorunu kırdı.

14.03.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü sporcusu Masal Özgü Koyuncu, Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre, 100 metre ve 200 metre çift palet branşında birinci oldu.

İstanbul'da 13-15 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası'nda Masal Özgü Koyuncu 50 metre, 100 metre ve 200 metre çift palet branşında 'Açık Yaş' kategorisinde şampiyon oldu. Masal Özgü, 51: 58'lik derecesi ile 100 metrede kendi rekorunu egale ederken, 23.43'lük derecesi ile 50 metre çift palette Türkiye rekorunu kırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Masal Özgü Koyuncu, Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi
14:16 Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada Pilot paraşütle kurtuldu Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada! Pilot paraşütle kurtuldu
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman’da yeni belediye binasına ’’Büyükşehir’’ tabelası Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar Batman'da yeni belediye binasına ''Büyükşehir'' tabelası! Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
13:55 Kate Middleton, İngiltere’nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi
13:35 20 yaşındaki kayıp gencin cesedi Belgrad Ormanı’nda bulundu 20 yaşındaki kayıp gencin cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu
13:12 Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı
13:09 Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
12:37 İsrail Gazze’de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı
12:36 Oyuncu Olivia Munn’a meme kanseri teşhisi konuldu Peş peşe 4 ağır ameliyat geçirdi Oyuncu Olivia Munn'a meme kanseri teşhisi konuldu! Peş peşe 4 ağır ameliyat geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 15:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: Masal Özgü Koyuncu, Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement