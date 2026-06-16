Mateusz Lis Lech Poznan'a Transfer Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mateusz Lis Lech Poznan'a Transfer Oldu

16.06.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, Polonya'nın Lech Poznan takımına transfer oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kaleci Mateusz Lis, ülkesi Polanya'nın Lech Poznan takımına transfer oldu.

Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Mateusz Lis'in Polonya kulübü Lech Poznan'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Lis'e kulübümüze verdiği emekler, sahadaki liderliği ve katkıları için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.* denildi.

Süper Lig'de 2021-22'de Altay'da 35 maçta görev alan Polonyalı kaleci, 2023-24 sezonunun başında Göztepe ekibene katıldı.

Tecrübeli kaleci, bu sezon ligde 34 müsabakanın tamamında forma giyerek 3 bin 60 dakika oynadı. Tecrübeli kaleci, tüm maçlarda oynayarak Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonunda en fazla süre alan oyuncu ünvanını aldı.

Lis, bu sezon 32 gol yedi, 16 mücadelede ise kalesini gole kapattı.

Kaynak: AA

Polonya, Poznan, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mateusz Lis Lech Poznan'a Transfer Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu
“Dur“ ihtarına uymadı, yakalanınca 710 bin lira ceza yedi "Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca 710 bin lira ceza yedi
Belçika ve Mısır yenişemedi Belçika ve Mısır yenişemedi
Adana’da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı Adana'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
İzmir’de, “dekolteyi seven“ çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı İzmir'de, "dekolteyi seven" çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı
CHP Genel merkezinde 20 kişi daha işten çıkarıldı CHP Genel merkezinde 20 kişi daha işten çıkarıldı

21:42
Anlaşma tamam Amedspor, Beşiktaş’ın yıldızını transfer ediyor
Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor
21:35
Dünya Kupası’nda yeni kriz İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı
Dünya Kupası'nda yeni kriz! İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı
21:29
İsrail’in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD’ye gidemedi
İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD'ye gidemedi
18:19
Adana’da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Adana'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
18:15
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
18:02
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka Ekipler bile gördüklerine inanamadı
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 21:48:58. #7.12#
SON DAKİKA: Mateusz Lis Lech Poznan'a Transfer Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.