Matteo Ricci Karagümrük'te! - Son Dakika
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Matteo Ricci Karagümrük'te!

05.07.2022 09:57
Matteo Ricci Karagümrük'te!

Fatih Karagümrük, İtalyan Matteo Ricci'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, İtalyan Matteo Ricci'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geride bıraktığımız son iki sezondur İtalya'dan aldığı futbolcularla dikkat çeken Fatih Karagümrük, son olarak İtalya Serie B takımlarından Frosinone forması giyen Matteo Ricci'yi kadrosuna kattı. Haziran ayının son günlerinde oyuncu için kulübü ile görüşmelere başlayan kırmızı-siyahlılar, Teknik Direktör Andrea Pirlo'nun da devreye girmesiyle dün akşam geç saatlerde transferi sonlandırdı. 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki orta saha, 2022-2023 sezonunda kırmızı-siyahlı formayı terletecek. İstanbul ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Matteo Ricci'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek olan Matteo Ricci'ye hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

31 MAÇTA 2 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS

Roma altyapısından yetişen Matteo Ricci, geçtiğimiz sezon başında Frosinone'ye transfer olurken, Serie B'de takımıyla 31 lig maçına çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon toplamda 2 bin 254 dakika sahada kalırken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ricci bu mücadelelerde 11 kez de sarı kart gördü. İtalya Milli Takımı'nın çeşitli yaş gruplarında görev alan Ricci, Gök Maviler adına 5 gol kaydetti.

(Yunus Kılıç - İHA)

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Matteo Ricci Karagümrük'te! - Son Dakika

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