Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son oynanan Elfsborg maçını da boş geçmedi.
Arjantinli yıldız, attığı bu golle gol sayısını 60'a yükseltirken, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan 2. yabancı oyuncu olan Milan Baros'un rekorunu da yakaladı.
Galatasaray'daki gol sayısını 60'a çıkaran yıldız futbolcu, 1 gol daha attığı takdirde Baros'u geride bırakmış olacak. Icardi, 72 gol atan Hagi'nin rekoruna da kırabilir.
Son Dakika › Spor › Mauro Icardi, eğer 1 gol daha atarsa yıldız ismi tahtından edecek - Son Dakika
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