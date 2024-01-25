 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mauro Icardi, İstanbulspor maçında attığı golle gol sayısını 13'e çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Mauro Icardi, İstanbulspor maçında attığı golle gol sayısını 13'e çıkardı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, İstanbulspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı. Icardi, 90+2. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1 yaptı. Bu sezon toplamda 18 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde de 5 gol kaydetmişti.

Mauro Icardi, İstanbulspor maçında attığı golle gol sayısını 13\'e çıkardı
25.01.2024 - 22:15,  Güncelleme: 22:17
Abone Ol

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, İstanbulspor maçında kaydettiği golle, Süper Lig'deki gol sayısını da 13'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 90+2. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

Süper Lig'de 6 maç sonra rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, ligde gol sayısını da 13'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde de 5 golü bulunan başarılı futbolcunun bu sezon toplam 18 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi, ikinci yarı 46. dakikada Tete'nin yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, Mauro Icardi, Galatasaray, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi, İstanbulspor maçında attığı golle gol sayısını 13'e çıkardı - Son Dakika


00:22
Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

Son Dakika
00:22 Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:46:33. #1.11#
SON DAKİKA: Mauro Icardi, İstanbulspor maçında attığı golle gol sayısını 13'e çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement