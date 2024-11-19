Mauro Icardi'nin babasından korkutan sözler - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi'nin babasından korkutan sözler

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Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos, oğlunun sakatlık durumu ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Icardi'nin Wanda Nara ile yaşadıkları hakkında konuşmayı reddeden Juan Carlos, oğlunun sakatlığı konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

19.11.2024 13:15  Güncelleme: 13:29
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos Icardi, Arjantinli yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin Wanda Nara ile yaşadıkları hakkında konuşmayı reddeden Juan Carlos, "Icardi ile Wanda Nara arasındaki mesele beni ilgilendirmiyor. Bu konu hakkında yorum yapamam. Benim evim Wanda Nara'ya da Mauro Icardi'ye de açık" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞELİYİM"

Öte yandan yıldız futbolcunun sakatlığına dair endişeli olduğunu dile getiren Juan Carlos, "Icardi'nin sakatlığı konusunda endişeliyim, bu beni gerçekten endişelendiriyor" dedi.

Mauro Icardi\'nin babasından korkutan sözler

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Son Dakika Spor Mauro Icardi'nin babasından korkutan sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Emin Erol:
    beter olsun inşallah wanda yengemi öpüyorum 1 46 Yanıtla
  • Emir Konez:
    sana ne yapipta sende acı birakmissa artık okumaya ve yorum yazmaya kadar gelmişsin. tadı güzeldi galiba damağında kalmış belli 24 1 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Adamın eski karısı 3000 Tdı olmuş 1 0 Yanıtla
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