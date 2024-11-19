Mauro Icardi\'nin babasından korkutan sözler

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos Icardi, Arjantinli yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin Wanda Nara ile yaşadıkları hakkında konuşmayı reddeden Juan Carlos, "Icardi ile Wanda Nara arasındaki mesele beni ilgilendirmiyor. Bu konu hakkında yorum yapamam. Benim evim Wanda Nara'ya da Mauro Icardi'ye de açık" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞELİYİM"

Öte yandan yıldız futbolcunun sakatlığına dair endişeli olduğunu dile getiren Juan Carlos, "Icardi'nin sakatlığı konusunda endişeliyim, bu beni gerçekten endişelendiriyor" dedi.