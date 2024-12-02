Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın kendisine ait değerli saatleri ve nakit parasını aldığını öne sürerek şikayette bulundu.

02.12.2024 08:57
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

WANDA ICARDI'Yİ POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Corriere dello Sports'ta yer alan habere göre; Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Buenos Aires'te yaşadığı lüks malikaneden ayrılmasını istedi ancak Icardi bu talebi geri çevirdi. Daha sonra Wanda Nara, polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğu ihbarında bulundu. Tartışma sırasında ikilinin birbirini tehdit ettiği belirtildi. Mauro Icardi, olayın daha fazla tatsızlaşmaması adına evi gönül rızasıyla terk etti. Polis ekipleri, evde 5 saat boyunca didik didik arama yaptı ancak bir silah bulamadı.

"SAATLERİMİ VE PARAMI ALDI"

Wanda'nın, Icardi ile ilgili şikayetinin de; Icardi'nin yaptığı 'Wanda Nara zimmetine usulsüz şekilde ortak parayı geçirdi' şikayetinden sonra yapıldığı belirtildi. Yakın arkadaşının Buenos Aires'teki evine geçen Mauro Icardi, polis araması sonrası evine gitmek istedi. Ancak Wanda daireye giriş şifrelerini değiştirdi. Icardi, Wanda'nın kendisine ait değerli saatleri ve nakit parasını aldığını öne sürerek şikayette bulundu.

Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • SnOW gRaiN:
    ne igrencsin boynuzlu 12 2 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Şu ucuz muabbetlerden sıkılmadınjz mı artık yaaa... 13 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Galatasaraylıyım, 44 yaşındayım ama ben böyle milletin gözü önünde olan, her gün iğrenç şeyleri ortaya çıkan bir futbolcu ve onun karısına rastlamadım. Arkadaş bu neymiş ya. Paranız da batsın, şöhretiniz de batsın. Bi bitin gidin artık. 7 0 Yanıtla
  • ŞAH MADE İN:
    Geri zekalı bu futbolcular kanlarında var 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    az bile yapmış boynuzlu .. 5 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Bize laaaa bu nu haber yapanın 3 1 Yanıtla
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