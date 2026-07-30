Mauro Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı - Son Dakika
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Mauro Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı

Mauro Icardi\'ye yurt dışı çıkış yasağı
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Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'ye, Wanda Nara ile devam eden hukuki süreç kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Galatasaray'ın eski golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki çalkantılı boşanma ve çocukların velayeti sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. 

ICARDI'YE BEKLENMEDİK ASAK

Arjantin mahkemesi, gelecekte yeni bir karar alınana kadar Arjantinli futbolcu Mauro Icardi hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

ICARDI'DEN SERT TEPKİ

Alınan bu kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden sitem dolu bir açıklama yayımlayan Icardi, verilen sürenin dolması dahi beklenmeden tedbir kararı uygulanmasına tepki gösterdi. Kararın hukuki bir temelinin bulunmadığını savunan deneyimli futbolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu belirli talepler olduğunda bazı yargıçların ne kadar hızlı hareket edebildiğini görmek gerçekten üzücü. Kararı veren yargıç, ünlü bir ismin sunduğu delillerle dolu dosyayı aceleyle inceledi. Yetmezmiş gibi adli tatil döneminde nöbetçi olan bir başka yargıç devreye girerek soru işaretleri yaratan adımlar attı.

Dün verilen kararda belirtilen 24 saatlik süre dahi tamamlanmadan, bu sabah saat 09.00'da hakkımda ülke dışına çıkış yasağı kararı verildi. Bu kararın dayandığı hukuki zemini gerçekten merak ediyorum.

Kızlarım İtalyan vatandaşı, şu anda İtalya'dalar ve bu konu İtalya yargısının yetki alanında. Nitekim bugün öğleden sonra Milano'da bu konuyla ilgili bir duruşma gerçekleşecek. Karşı tarafın taleplerini şikayetten 8 gün sonra ilettiğini de hatırlatmak isterim; bu süreçte hiçbir aciliyet görülmezken şimdi birbiriyle çelişen bir hızla kararlar alınıyor. Ancak nihayetinde adaletin ve hukukun üstünlüğünün galip geleceğine inanıyorum.

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mauro Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı - Son Dakika
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