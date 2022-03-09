Mavi Kelebekler kupa yolunda - Son Dakika
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Mavi Kelebekler kupa yolunda

09.03.2022 14:34
Mavi Kelebekler kupa yolunda

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu'da üç günde üç Türkiye Kupası maçı oynayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu'da üç günde üç Türkiye Kupası maçı oynayacak.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda C grubunda yer alan Konyaaltı Belediyespor, 10-11-12 Mart tarihlerinde Kastamonu'da oynayacağı maçlara iddialı hazırlanıyor. Sırasıyla Araç Belediye, İzmir Gençlik Hizmetleri GSK ve Kastamonu Belediyespor takımları ile karşılaşacak olan Mavi Kelebekler'de ilk hedef, grubunu lider bitirmek. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda üç gün sürecek turnuvada, grubunda ilk iki sırayı alan takımlar bir üst turda çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

"Takımımıza güveniyoruz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kastamonu'da üç gün boyunca zorlu karşılaşmalar oynayacak olan Kadın Hentbol Takımı'na başarı dileklerini iletti. Esen, "Geçtiğimiz yıl yarı finale kadar yükselerek finalin kapısından dönen takımımıza inanıyoruz. Umuyorum ki bu yıl finale kadar giderek bizleri yine gururlandıracaklar" dedi. Antrenör Birol Ünsal ise kupa maçlarına iyi hazırlandıklarını belirtti. Ünsal, "Üç gün peş peşe üç maç oynayacağız. Bazı maçlarda genç oyuncularımıza da çok iş düşecek. Bütün oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. Kastamonu'dan istediğimiz sonuçlarla döneceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Mavi Kelebekler kupa yolunda

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Türkiye Kupası, Kastamonu, Konyaaltı, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mavi Kelebekler kupa yolunda - Son Dakika


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