Max Dowman Tarihe Geçti

15.03.2026 11:59
Arsenal'li Max Dowman, 16 yaş 73 günle Premier Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen 16 yaşındaki Max Dowman, Everton filelerini havalandırarak 'Premier Lig'de gol atan en genç oyuncu' ünvanını ele geçirdi. Londra temsilcisi, Manchester City'nin puan kaybettiği haftada puan farkını maç fazlasıyla 9'a yükseltti.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, Emirates'te Everton ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan mavi-beyazlılar, birçok pozisyondan yararlanamadı. İkinci yarıda ise ev sahibi oyun üstünlüğünü ele alarak pozisyonlar üretti. Londra ekibi aradığı golü 89. dakikada Viktor Gyökeres ile buldu. Mücadelenin uzatma dakikalarında köşe vuruşunda konuk ekibin kalecisi Jordan Pickford da ileri çıktı. Savunmanın uzaklaştırdığı topu kontrol eden Max Dowman, kendi yarı alanında rakiplerini geçerek hızla kaleye ilerledi. Dowman, topu boş kaleye göndererek farkı 2'ye çıkardı. Mikel Arteta'nın öğrencileri bu galibiyetle ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 70'e çıkardı. Maçın 74. dakikasında oyuna giren 16 yaşındaki Max Dowman, 90+7. dakikada kaydettiği golle tarihe geçti. İngiliz orta saha, 16 yaş 73 günlükken attığı bu golle Premier Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu ünvanını elde etti. Bu ünvan bu sezon ikinci kez el değiştirdi. Liverpool'un 25 Ağustos 2025'te Newcastle United ile oynadığı mücadelenin 90. dakikasında Rio Ngumoha, (16 yaş 135 gün) takımına galibiyeti getiren golü kaydederken bu listede ilk sıraya yerleşmişti.

City, 2 haftada 4 puan kaybetti

İngiltere'de Arsenal ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Manchester City ise West Ham United'a konuk oldu. Müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Pep Guardiola'nın öğrencileri zirve yarışında yara aldı. Geçtiğimiz haftada Nottingham Forest ile yenişemeyen City, son 2 haftada 4 puan kaybetti. Manchester City haftayı 61 puanda kapattı. Arsenal, 1 maçı eksik olan City'nin yaşadığı bu puan kaybında milli maç arasında 9 puan farkla girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Advertisement
