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Max Gradel ve Erdoğan ceza sınırında - Son Dakika

Max Gradel ve Erdoğan ceza sınırında

12.02.2022 10:32
Max Gradel ve Erdoğan ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 25. haftasında yarın Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile Max Gradel, Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Karagümrük karşılaşmasında görev yapamayacak. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Max Gradel ve Erdoğan ceza sınırında - Son Dakika Spor


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