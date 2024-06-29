Max Verstappen Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışını kazandı - Son Dakika
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Spor

Max Verstappen Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışını kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'sinde Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sprint yarışını kazandı. Verstappen, yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı. McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, Lando Norris ise üçüncü sırada yer aldı. Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekildedir: Pilotlar: 1. Max Verstappen (Hollanda), 2. Lando Norris (Büyük Britanya), 3. Charles Leclerc (Monako), 4. Carlos Sainz (İspanya), 5. Sergio Perez (Meksika). Takımlar: 1. Red Bull, 2. Ferrari, 3. McLaren, 4. Mercedes, 5. Aston Martin.

29.06.2024 14:19
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Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezonun 11. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Spielberg kentinde bulunan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde yapıldı.

Son üç yılın şampiyonu Verstappen, yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Liderin 4.616 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, Piastri'nin takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lando Norris ise 5.348 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

Sıralama turlarının bugün koşulacağı yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 227 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 156

3. Charles Leclerc (Monako): 150

4. Carlos Sainz (İspanya): 120

5. Sergio Perez (Meksika): 112

Takımlar

1. Red Bull: 339

2. Ferrari: 276

3. McLaren: 250

4. Mercedes: 159

5. Aston Martin: 58

Kaynak: AA

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