Max Verstappen, Bahreyn Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Düzce'de Stadyum Yangını Nedeniyle Futbol Müsabakası Ertelendi

Düzce'de Nurettin Zafer Stadyumu'nda oynanacak olan Kuzey Yıldızı Spor ve Kaynaşlı Belediyespor U-17 futbol müsabakası öncesinde stadyumun aydınlatma direği yanmaya başladı. Olayın haber verilmesi üzerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak müsabaka yangın nedeniyle ertelendi.