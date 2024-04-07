Max Verstappen Japonya Grand Prix'sini kazandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, Bayram Tatili Öncesi Denetimleri Sıkılaştırdı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde sorumlu bulunduğu bölgelerde denetimleri sıkılaştırdı. Bayram tatili için yola çıkan ve kurallara uymayan sürücüler radar ve dron ile denetleniyor. Mudurnu-Nallıhan-Akyazı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Hız kontrol radarı sayesinde bayram tatili yolunda hız yaparak trafiği tehlikeye atan sürücülere göz açtırılmıyor. Ekipler, dron ile trafiği havadan kontrol ederek, herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale ediyor. Tatilcilerin rahat bir yolculuk yapması için bölgede teyakkuzda bulunan ekipler, Ramazan Bayramı tatili boyunca tam kapasite çalışacak.