Max Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak - Son Dakika
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Max Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sıralama turlarında elde ettiği 1.27.472'lik dereceyle ilk sırayı aldı. Charles Leclerc ikinci, Sergio Perez ise üçüncü sırayı elde etti. Yarış yarın saat 20.00'de başlayacak.

08.03.2024 21:25  Güncelleme: 21:29
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1.27.472'lik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.319 saniye arkasında Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, liderin 0.335 saniye gerisinde Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) ise üçüncü sırayı aldı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın saat 20.00'de koşulacak.

Kaynak: AA

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