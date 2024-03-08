Max Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1.27.472'lik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.
Hollandalı sürücünün 0.319 saniye arkasında Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, liderin 0.335 saniye gerisinde Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) ise üçüncü sırayı aldı.
Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın saat 20.00'de koşulacak.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde ağırladığı maçı kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a yenilmişti ve o günden bu yana oynadığı 32 lig maçında sadece 2 beraberlik alarak 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 15 maçtan da 3 puan çıkardı ve sahasında puan kaybetmeyen tek takım oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmedi. Son 10 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, liderliklerini sürdürdü ve puan farkını 5'e çıkardı.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Demirbay, 40. dakikada, 45. dakikada ve 64. dakikada attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Maçta Galatasaray'dan Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi gol atarken, Çaykur Rizespor'dan Casper Hojer ve İbrahim Olawoyin gol kaydettiler.
Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, erken yaşta evliliklere karşı mücadele etmek ve kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Takım, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 2. Grup'ta liderliğini sürdürmektedir. Ayrıca, sadece 1 gol yiyerek en az gol yiyen 4 takımdan biri olmuştur. Ağrı Valiliği tarafından desteklenen takım, kız futbolcuların başarılarıyla gurur kaynağı olmaktadır.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasının açılış maçında Boluspor, Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Jefferson ve Talha Ülvan (kendi kalesine) atarken, Giresunspor'un golünü Talha Ülvan kaydetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay hat-trick yaptı.
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Çin, finalde Fransız rakibi Michael Hammen'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Hacı Arap Yaman ise üçüncülüğü İspanyol Sergio Sanchez ile paylaştı.
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