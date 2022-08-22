Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var

22.08.2022 19:38
Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var

Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye transferinin önüne açacak Edinson Cavani transferini Valencia sonlandırmak üzere. İspanyol ekibi, ünlü futbolcuyu renklerine bağlaması durumunda Maxi Gomez'in sarı-lacivertli kulübe gitmesinde kolaylık sağlayacak.

Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak için çaba gösterdiği Maxi Gomez transferinde sona geldi.

CAVANI, VALENCIA'YI TERCİH EDECEK

Sporx'in L'Equipe'ten aktardığı habere göre; Edinson Cavani'yi uzun süredir transfer etmek isteyen Valencia, bu transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Fransız ekibi Nice'in de istediği Cavani'nin tercihini Valencia'yı tercih ettiği ve bu transferin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

MAXI GOMEZ TRANSFERİNDE KOLAYLIK SAĞLAYACAKLAR

Maxi Gomez'in takımdan ayrılmasını doğrudan ilgilendiren Cavani transferinin gerçekleşmesi halinde Valencia'nın, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye gidişi için de kolaylık sağlaması bekleniyor.

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Fenerbahçe, Valencia, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var - Son Dakika
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