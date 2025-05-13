Mazıdağı Fosfatspor Doluya Rağmen Çalışıyor

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Mazıdağı Fosfatspor, play-off yarı finalinde Balıkesirspor ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde antrenman yapan futbolcular, antrenman sırasında aniden bastıran dolu yağışıyla karşılaştı. Kısa sürede zemini beyaza bürüyen doluya rağmen oyuncular, yağışın sona ermesinin ardından çalışmalarına devam etti.
Beyaz örtüyle kaplanan stadyumda idmanlarını sürdüren Mazıdağı Fosfatspor, zorlu Balıkesirspor maçı öncesi moral ve motivasyonunu yüksek tutmayı hedefliyor. - MARDİN
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