Üye Girişi
Mazlum Demir, Kocaelispor'da - Son Dakika

Mazlum Demir, Kocaelispor'da

01.02.2022 22:14
Mazlum Demir, Kocaelispor'da

Kocaelispor, en son Menemenspor forması giyen 30 yaşındaki Mazlum Demir'i kadrosuna kattı.

Kocaelispor, en son Menemenspor forması giyen 30 yaşındaki Mazlum Demir'i kadrosuna kattı.

Kocaelispor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Yeşil-siyahlı kulüp, son olarak Menemenspor forması giyen Mazlum Demir'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Demir 1.5 yıllığına Kocaelispor forması giyecek. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu stoper mevkisinde forma giyerken zaman zaman sağ bek pozisyonunda da oynayabiliyor. - KOCAELİ

YORUMLAR
500

Mazlum Demir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mazlum Demir, Kocaelispor'da - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
22:10 Trabzon'daki açılış töreninde "Hain" sözleriyle gündem olan çocuk Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi!
22:06 Fatih Altaylı, canlı yayında Davutoğlu'na "Egolusunuz" eleştirisinde bulundu! Ne diyeceğini şaşırdı
22:00 Oyuncu Büşra Pekin, Dilber Ay rolü için 9 kilo aldı! Son hali kameralara yakalandı
21:37 Rus lider Putin'den ABD'nin Ukrayna tehdidine cevap: Bir karar alacağız ama söylemeye hazır değilim
21:35 Suriye'de tedirgin eden anlar! Elektrik kesintisine sinirlenen yüzlerce kişi Türk şirketini bastı
21:33 Sır olay! Aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada üzerine kurşun yağdırıldı
21:29 Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı
21:04 Erdoğan, "İmamoğlu'nun yaptığını sizin partinizden birisi yapsa ne olurdu?" sorusunu cevapladı: Bizim arkadaşlarımız böyle durumda kafa bulmaya gitmez
20:53 Erdoğan'dan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusuna cevap
20:36 TFF'den sürpriz karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 22:23:06. #1.13#
SON DAKİKA: Mazlum Demir, Kocaelispor'da - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement