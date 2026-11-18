İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatan milli futbolcu Arda Güler'e takım arkadaşı Fransız yıldız golcü Kylian Mbappe'den de destek geldi.

21 yaşındaki milli futbolcunun sözleşme yenilemesi hakkında sosyal medya hesabındaki paylaşımının altına yorum yapan Mbappe, "Teşekkürler, bu gece daha rahat uyuyacağım." ifadesini kullandı.

Arda Güler, 18 yaşındayken Temmuz 2023'te Real Madrid'e katılırken 4 sezonda 126 maça çıktı ve İspanyol kulübüyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 5 kupa kazandı.