Mbappe'nin Dava Talebi Reddedildi - Son Dakika
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Mbappe'nin Dava Talebi Reddedildi

Mbappe\'nin Dava Talebi Reddedildi

Fransa Ligue 1 Disiplin Kurulu, Mbappe'nin PSG'den 55 milyon Euro talebini kabul edilemez ilan etti.

13.12.2024 11:53
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Fransa Ligue 1 Disiplin Kurulu, Kylian Mbappe'nin eski kulübü Paris Saint-Germain'den (PSG) 55 milyon Euro'luk bonus talep ettiği davada Mbappe'nin başvurusunu 'kabul edilemez' olarak ilan etti ve davayı PSG kazandı.

2024-2025 sezonu öncesi eski kulübü PSG ile sözleşme yenilemeyip, İspanyol ekibi Real Madrid ile sözleşme imzalayan Fransız yıldız Kylian Mbappe, PSG'ye daha önce ödenmemiş maaşlar ve bonusları içeren 55 milyon Euro'luk dava açmıştı. Fransa Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi de bu tutarın ödenmesine karar vermişti.

Mbappe'nin ödemeyi almak için kulüp tarafına yaptığı baskının ardından kulüp, durumu Paris Adli Mahkemesi'ne taşıdı ve talep edilen 55 milyon Euro'nun yasal olarak iptal edildiği belirtildi.

PSG, Uzlaşma Kurulu'na gitmeye hazır

Fransız basınında yer alan haberlere göre PSG, gerekirse durumu Uzlaşma Kurulu'na taşımaya tamamen hazır olduğunu ifade ederken, Mbappe'ye ise tam tutarı ödemeyi planlamıyor. Ancak Paris Saint-Germain, her iki tarafın uzlaşabileceği bir çözüm için arabuluculuk sürecine girmeye açık olduklarını da vurguladı.

PSG'nin, Kylian Mbappe'nin kulübe karşı açtığı dava ile ilgili resmi açıklaması şöyle:

"Disiplin Komitesi'nin Paris Saint-Germain'e oyuncunun talep ettiği şekilde ceza vermemesi bizi çok memnun etti. Komite, başvuruyu kabul edilemez ilan ederek bu uzun süren sürece son vermiştir. Tarafların argümanlarını 11 Eylül'de dinledikten sonra, Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) 18 kişilik Hukuk Komitesi, PSG'nin açık argümanları ışığında, oyuncu ve Paris Saint-Germain arasında bir uzlaşma sağlanması için sürekli olarak arabuluculuk yapılması gerektiğini vurguladı. Ancak oyuncu, arabuluculuk sürecini tamamen reddettiği için Hukuk Komitesi, yalnızca kendisinin onayladığı sözleşmeye sadık kalmaya ve kulüp ile oyuncu arasındaki diğer anlaşmaları göz ardı etmeye karar verdi. İhtilaflı kalan ve Çalışma Mahkemesi tarafından incelenmesi gereken konu, onaylı sözleşmenin 2023-2024 sezonu için 2023 Ağustos ayında karşılıklı ve yasal olarak değiştirilmesidir. Bu değişiklik, özellikle Ocak 2024'te oyuncu tarafından defalarca onaylanmış, ancak oyuncu sezon sonunda tüm taahhütlerinden geri dönmeye karar vermiştir. Eğer oyuncu, taahhütlerini yerine getirmemeye devam eder ve bu anlaşmazlığı Uzlaşma Kurulu'nda hem kendisi hem de Fransız futbolu için anlaşılması güç ve zararlı bir şekilde sürdürürse kulüp, durumu ilgili mahkemeye tam olarak açıklamaya tamamen hazırdır. Hukuken ve gerçekte, oyuncu, kulüpten faydalandığı 7 yıl boyunca kulüp ve taraftarlar adına saygı gösterme gibi değerlerin daha önemli olduğunu belirten tekrarlanan kamusal ve özel taahhütlerde bulunmuştur." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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