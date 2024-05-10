Mbappe, PSG'ye veda etti - Son Dakika
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Mbappe, PSG'ye veda etti

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Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Kylian Mbappe, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı. Fransız yıldız, sosyal medya hesabından PSG'ye veda ederek, son maçını oynayacağını ve kulübü yakından takip etmeye devam edeceğini belirtti. Bu sezon 46 maçta 43 gol atan ve 10 asist yapan Mbappe, PSG ile olan serüveninin sona erdiğini duyurdu.

10.05.2024 22:19
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- Mbappe, PSG'ye veda etti

İSTANBUL - Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Kylian Mbappe, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fransız yıldız Kylian Mbappe sosyal medya hesabından Paris Saint-Germain Kulübü'ne veda etti. 25 yaşındaki golcü oyuncu, bir video paylaşarak, "Herkese merhaba. Ben Kylian. Zamanı geldiğinde size açıklama yapacağımı söylemiştim. Bu yıl Paris Saint Germain'deki son yılım olacak. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes'te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" dedi.

Mbappe, bu sezon PSG formasıyla 46 maça çıkarken, 43 kez fileleri havalandırdı, 10 kez de asist yaptı.

Kaynak: İHA

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